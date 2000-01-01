Звукопоглощающая плита SoundGuard ЭкоАкустик 80 - купить за 1 750 Р в Санкт-Петербурге с доставкой

Доставка

Доставка звукоизоляции от 50 000 рублей – бесплатно!





Уважаемые покупатели!







Наш интернет-магазин стремится к тому, чтобы сделать сотрудничество с каждым клиентом максимально комфортным. Звуко-, вибро- и теплоизоляционные, акустические материалы доставляются клиентам по городу бесплатно при условии приобретения на сумму от 50 000 рублей.





Мы работаем для вашего удобства:





Доставляем в любой день недели по согласованию с покупателем. Работаем без выходных.

Клиент выбирает комфортное время для подвоза материалов. Возможно предпочесть вечерние часы, после окончания официального рабочего дня.

Покупатель может забрать приобретенную партию звукоизоляционной продукции склада компании самостоятельно.

Предусмотрена разные формы оплаты: наличный и безналичный расчёт.





Доставка производится до подъезда. По желанию покупателя профессиональные грузчики осуществляют подъем товара до дверей квартиры. Это дополнительная услуга, которая оплачивается исходя из объемов заказа, этажности, наличия в многоквартирном доме грузового лифта. При необходимости листы звукоизоляции распиливаются на куски нужного размера по указанию клиента. Это позволяет оперативно поднять закупленные материалы, когда грузового лифта нет или он не доступен по каким-то причинам.





Если заказ сделан на сумму менее 50 000 рублей, то доставка платная по установленной тарифной сетке. Свяжитесь с нашим менеджером, чтобы рассчитать:





Стоимость услуги в зависимости от дальности следования и срочности подвоза.

Расценки за найм грузчиков.





Обратите внимание! Доставка возможна в день оформления заказа.





Если все грузовые автомобили уже заняты, то специалисты интернет-магазина предложат оптимальные дату и время с учетом пожеланий клиента.





Мы благодарим вас за сотрудничество и надеемся, что оно окажется для вас максимально удобным и приятным.