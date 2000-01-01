Звукопоглощающая плита SoundGuard ЭкоАкустик 80 - купить за 1 750 Р в Санкт-Петербурге с доставкой
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Звукопоглощающая плита SoundGuard ЭкоАкустик 80

Звукопоглощающая плита SoundGuard ЭкоАкустик 80

Производитель: Soundguard
Скидка 5% при заказе с сайта
  • Производитель: Soundguard
  • Код товара: 278
  • Доступность: На складе
RUB
На складе
на 1 750Р руб.
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Минеральная плита (50 мм) для звукоизоляции стен и потолков

  • 1 750Р

Описание Характеристики Доставка Отзывы (0)

Плита звукопоглощающая SoundGuard ЭкоАкустик (Аcoustic) 80 применяется в каркасных конструкциях для звукоизоляции стен, перегородок и потолков. Плита является универсальной , так же обеспечивает высокие характеристики звукоизоляции полов конструкция «плавающий пол». Основное преимущество данной плиты, упругость, масса, то что она производится из высококачественного сырья без добавления доменных отходов и не содержит смол, фенол-формальдегидов или каких либо других примесей.

Плита SoundGuard Акустик идеально подходит для помещений с самыми разными требованиями по экологичности и звукоизоляции: ее часто применяют как в детских комнатах ребенка аллергика, так и в многозальных кинотеатрах или при звукоизоляции самых сложных с точки зрения акустики объектах: студий звукозаписи, комнат для прослушивания т.д.

Общее
Кол-во в упаковке, шт 4
Площадь упаковки, м2 3
Толщина, мм 50
Длина, мм 1250
Ширина, мм 600
Вес упаковки, кг 11.25

Доставка

Доставка звукоизоляции от 50 000 рублей – бесплатно!


Уважаемые покупатели!


Наш интернет-магазин стремится к тому, чтобы сделать сотрудничество с каждым клиентом максимально комфортным. Звуко-, вибро- и теплоизоляционные, акустические материалы доставляются клиентам по городу бесплатно при условии приобретения на сумму от 50 000 рублей.


Мы работаем для вашего удобства:


  • Доставляем в любой день недели по согласованию с покупателем. Работаем без выходных.
  • Клиент выбирает комфортное время для подвоза материалов. Возможно предпочесть вечерние часы, после окончания официального рабочего дня.
  • Покупатель может забрать приобретенную партию звукоизоляционной продукции склада компании самостоятельно.
  • Предусмотрена разные формы оплаты: наличный и безналичный расчёт.


Доставка производится до подъезда. По желанию покупателя профессиональные грузчики осуществляют подъем товара до дверей квартиры. Это дополнительная услуга, которая оплачивается исходя из объемов заказа, этажности, наличия в многоквартирном доме грузового лифта. При необходимости листы звукоизоляции распиливаются на куски нужного размера по указанию клиента. Это позволяет оперативно поднять закупленные материалы, когда грузового лифта нет или он не доступен по каким-то причинам.


Если заказ сделан на сумму менее 50 000 рублей, то доставка платная по установленной тарифной сетке. Свяжитесь с нашим менеджером, чтобы рассчитать:


  • Стоимость услуги в зависимости от дальности следования и срочности подвоза.
  • Расценки за найм грузчиков.


Обратите внимание! Доставка возможна в день оформления заказа. 


Если все грузовые автомобили уже заняты, то специалисты интернет-магазина предложат оптимальные дату и время с учетом пожеланий клиента.


Мы благодарим вас за сотрудничество и надеемся, что оно окажется для вас максимально удобным и приятным.


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